Борис Ротенберг прокомментировал высказывание Романа Ротенберга о Кравце

Ранее главный тренер СКА после матча с "Авангардом" заявил, что наставник омского клуба Михаил Кравец дал установку травмировать нападающего петербургской команды Сергея Толчинского

СОЧИ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главному тренеру петербургского хоккейного клуба СКА Роману Ротенбергу необходимо сдерживать эмоции при высказываниях на таком высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал его отец Борис Ротенберг.

В эфире "КХЛ-ТВ" главный тренер СКА после матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" - СКА (9:5) сказал, что главный тренер омского клуба Михаил Кравец дал установку травмировать нападающего петербургской команды Сергея Толчинского. Кроме того, Ротенберг заявил, что Кравец во время работы в СКА давал задания таким образом выводить соперников из строя. "Авангард" в ответ призвал СКА дать опровержение этим высказываниям.

"Он его [Кравца] лучше знает, потому что тот работал в клубе. Я не могу это прокомментировать, но всегда эмоции нужно сдерживать. А такое никому не делает ничего хорошего. Молодой, молодо-зелено", - сказал Борис Ротенберг.

В четверг стало известно, что спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ не стал накладывать санкции на нападающего омского "Авангарда" Никиту Холодилина за силовой прием против Толчинского.