Отважные не по годам. Фигуристы Базылюк и Федотов выиграли первенство России среди юниоров

САРАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Фигуристы-одиночники завершили выступление на первенстве России среди юниоров в Саранске. Среди юношей победу одержал Арсений Федотов (269,4 балла), вторым стал Лев Лазарев (259,28), третьим - Иван Рамзенков (234,03), среди девушек победила Маргарита Базылюк (245,19), второй стала Алиса Двоеглазова (231,33), третьей - Лидия Плескачева (211,83).

Ученики Этери Тутберидзе приехали на главный юниорский старт сезона в качестве фаворитов. Чемпион России по прыжкам Федотов вернулся на турнир, чтобы подтвердить статус чемпиона прошлого года, и у него это получилось. 12-летняя Базылюк дебютировала на первенстве России, однако сомневаться в ее победе не приходилось - упустить первое место она могла бы лишь при наличие серьезных ошибок. За победу боролась и другая спортсменка группы Тутберидзе - Двоеглазова, которая совсем недавно оправилась от травмы колена. Тяжело было понять, в какой форме находилась фигуристка, но по настрою после короткой программы было ясно одно - Двоеглазова готова бороться. "Цель на первенство - сделать максимум, который я успела подготовить", - рассказала она журналистам.

В короткой программе на риск пошла лишь одна фигуристка - Базылюк прыгнула тройной аксель в каскаде с тройным тулупом и захватила лидерство с 74,30 балла. Фигуристка могла бы набрать и больше, если бы не ограничения в короткой программе юниорок, запрещающие прыгать четверные прыжки, которыми как раз владеет ученица Тутберидзе. Сама Базылюк не против таких ограничений: "Хочу ли я снять ограничения на технический контент в короткой программе у юниорок? Нет, меня устраивает текущая система правил". Вторую строчку по итогам короткой программы заняла Двоеглазова, которая без риска смогла набрать 73,50 балла.

Одна из претенденток на пьедестал Алена Принева неожиданно оказалась на 16-й строчке после короткой программы, не сумев исполнить каскад. Третьей после шла София Дзепка, ей удалось чисто исполнить программу, четвертой - дочь чемпионов мира Марии Петровой и Алексея Тихонова Полина Тихонова, для нее первенство стало дебютным.

У юношей после короткой программы также лидировал подопечный Тутберидзе - Арсений Федотов, в короткой программе он чисто исполнил тройной аксель, набрав 87,78 балла. Фигурист признался, что нервничал перед турниром. "В прошлом году приезжал без статуса, здесь я имею какой-то статус, нервов больше, но я старался", - сказал он. Вторым шел Николай Угожаев, он получил 83,83 балла, фигурист приехал сюда с определенными целями, которым было не суждено осуществиться. "Цель - только тройка, но лучше победа, надо в последний юниорский год эффектно хлопнуть дверью и уйти во взрослые [соревнования]", - сказал он. Лев Лазарев, который считался одним из фаворитов, не совсем чисто прыгнул тройной аксель и расположился на пятой строчке после короткой программы.

Юные и смелые

В произвольной программе 12 девушек заявили ультра-си - от четверного лутца до тройного акселя, однако не все задуманное у спортсменок удалось. Ученица Евгения Плющенко Мария Мазур начала программу с четверного тулупа, однако упала с него, останавливаться на этом она не собиралась и пошла на второй четверной, но и он не удался. Принева также заявила два четверных прыжка, но, упав с первого, решила не рисковать и завершила первенство на десятой строчке, чего сложно было ожидать - спортсменка ранее стала победительницей и серебряным призером этапов юниорского Гран-при России и считалась одним из фаворитов.

Первой фигуристкой на первенстве, сделавшей четверной прыжок, стала нижегородская фигуристка Екатерина Ципухина, ей покорился четверной сальхов. Неожиданным стало третье место Лидии Плескачевой, по сезону фигуристка шла неравномерно - второе и десятое место на этапах. Но чисто приземленный тройной аксель помог ей попасть на пьедестал.

Двоеглазова пошла на сложнейший прыжок - четверной лутц, который она исполнила идеально, получив за него надбавку в 4,14 балла. Затем фигуристка исполнила четверной тулуп. После проката она рассказала, что элементы ультра-си придают ей уверенности. "Если ты их исполняешь, они дают тебе запас, ультра-си прижились в фигурном катании, но никто их не обесценивает, это сложные прыжки, хотя, может, кажется, что мы их легко исполняем", - сказала она. Последней на лед вышла чемпионка России по прыжкам Базылюк. Она безошибочно прыгнула три четверных прыжка и тройной аксель, набрав фантастические 170,89 балла и став победительницей первенства. В разговоре с журналистами фигуристка немногословна, себя она показывает на льду. "Судьи решают, на каком месте я должна быть, для меня главное чистый прокат", - призналась Базылюк.

Лазарев в произвольной программе исполнил три вида четверных прыжков - "дорогие" лутц, флип и тулуп. Так серебряный призер прошлого первенства России обеспечил себе место в тройке, родные края сыграли в этом свою роль. "На прошлом первенстве России я был без родителей, а в Саранске живут бабушка с дедушкой, на трибуне сидят мама и бабушка", - рассказал журналистам Лазарев. Предпоследним на лед вышел Угожаев, который планировал исполнить "старшие" четверные прыжки - лутц и флип, но они его и подвели - он упал с обоих прыжков и лишился шансов на пьедестал. Третье место неожиданно занял ученик Кирилла Давыденко Рамзенков, в произвольной программе он исполнил два четверных тулупа и два тройных акселя.

Последним на лед вышел Федотов, он пошел на явный риск и попытался исполнить четверной лутц, который обычно не прыгает в программах, однако упал с него. Позже фигурист признался, что для исполнения данного прыжка у него не хватает опыта на соревнованиях. Завершил программу Федотов безошибочно, исполнив четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, четверной сальхов и два тройных акселя.

Три одиночника и три одиночницы по результатам первенства России среди юниоров отобрались на взрослый Кубок Первого канала, который пройдет 2-3 марта в Санкт-Петербурге. Следующим крупным стартом для юниоров станет финал юниорского Гран-при России в Сочи.