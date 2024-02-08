В Минспорте отметили позитивную динамику в развитии фиджитал-спорта в России

Азат Кадыров отметил, что направление способствует гармоничному развитию личности

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Фиджитал-спорт стремительно развивается в регионах России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

Первые Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

"Это уникальное событие, оно вызвало большой интерес в мире, - сказал Кадыров. - Ожидается, что спортсмены более чем из 100 стран мира примут участие в Играх будущего. Более половины регионов России уже имеют свои федерации. Отмечается позитивная взрывная динамика в развитии этого направления, оно способствует гармоничному развитию личности".

Игры будущего будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.