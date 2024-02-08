Источник сообщил, что фигурист Яблоков пробуется в дуэте с Ушаковой в группе Линичук

Наталия Линичук с декабря 2023 года стала работать руководителем направления танцев на льду в новом филиале академии "Ангелы Плющенко"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Фигурист Илья Яблоков пробует себя в танцах на льду в дуэте с Ариной Ушаковой в группе олимпийской чемпионки Натальи Линичук. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее Яблоков рассказал в подкасте "Что там в миксте?" на платформе Okko, что он перешел в танцы на льду.

"Илья пробуется с Ариной Ушаковой в группе Натальи Линичук", - сказал источник.

В декабре 2023 года было объявлено, что Линичук стала руководителем направления танцев на льду в новом филиале академии "Ангелы Плющенко", открывшемся в Москве.

Яблокову 20 лет. Он является серебряным призером этапа Гран-при России 2022 года в соревнованиях одиночников. На прошедшем в декабре чемпионате России он занял девятое место.