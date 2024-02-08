Янчук считает, что теннисист Хачанов становится более квалифицированным игроком

В среду россиянин в двух сетах обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута в матче второго круга турнира в Марселе

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов показывает солидную игру в этом сезоне и становится все более квалифицированным теннисистом. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

7 февраля Хачанов обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счетом 6:2, 6:2 в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе.

"Великолепная победа, Хачанов не оставлял практически никаких шансов. Победа над таким соперником, да еще и с таким счетом - это знаковое событие. Карену часто не хватало разных нюансов, но он их приобретает и становится все более квалифицированным игроком. В этом сезоне он показывает солидную игру и приближается по мастерству к самым лучшим теннисистам", - сказал Янчук.

Турнир в Марселе относится к категории ATP 250 и проходит в помещении на кортах с покрытием "хард". Призовой фонд составляет свыше €724 тыс. В 2023 году победителем турнира стал поляк Хуберт Хуркач.