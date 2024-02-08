Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2023 году

Сообщается, что нападающий заработал за год $275 млн

ТАСС, 8 февраля. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в 2023 году заработал $275 млн, став самым самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Об этом свидетельствуют данные рейтинга портала Sportico.

Второе место занял американский гольфист Джон Рам ($203 млн), тройку лучших замкнул форвард футбольной сборной Аргентины Лионель Месси ($130 млн). В пятерку также вошли американский баскетболист Леброн Джеймс ($125,5 млн) и нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе ($125 млн).

В материале также представлен рейтинг из 100 спортсменов по заработку среди представителей разных видов спорта. В нем больше всего баскетболистов (40 человек), далее идут футболисты (16) и бейсболисты (13). Также в нем представлены игроки из американского футбола (11), гольфисты (10), боксеры (6), гонщики и теннисисты (оба - по 2).

Самым высокооплачиваемым представителем американского футбола стал американец Патрик Махоумс ($84,3 млн; 10-е место в рейтинге), гонщиком - нидерландец Макс Ферстаппен ($75 млн; 15), бейсболистом - японец Сёхей Охтани ($70 млн; 16), боксером - мексиканец Сауль Альварес ($66 млн; 17), теннисистом - серб Новак Джокович ($44,9 млн; 46).