Хоккеист "Динамо" Пакетт внесен в список травмированных до конца февраля

В текущем сезоне форвард набрал 35 очков

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Канадский нападающий московского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги Седрик Пакетт внесен в список травмированных игроков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Предполагается, что хоккеист будет восстанавливаться от травмы до конца февраля.

Нападающий 6 февраля пропустил матч регулярного чемпионата против екатеринбургского "Автомобилиста" (5:3). В текущем сезоне Пакетт набрал 35 (22 заброшенные шайбы + 13 результативных передач) очков в 57 матчах.

В этом сезоне 30-летний форвард оформил хет-трики в играх с нижегородским "Торпедо" 13 января (6:1) и в своем последнем матче с ярославским "Локомотивом" 4 февраля (3:4 по буллитам). Забросив три шайбы в матче с "Локомотивом", канадец стал автором самого быстрого хет-трика "Динамо" в КХЛ (6 минут и 10 секунд). Также этот хет-трик Пакетта стал 31-м в текущем регулярном чемпионате КХЛ, что является новым рекордом лиги. 30 хет-триков игроки КХЛ оформили в сезоне-2014/15.