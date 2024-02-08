Бывший футболист сборной России Кудряшов объявил о завершении карьеры

Защитник провел в составе национальной команды 48 матчей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Бывший защитник сборной России и воронежского "Факела" Федор Кудряшов принял решение завершить карьеру футболиста. Заявление Кудряшова приводит пресс-служба "Факела".

"Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить футбольную карьеру. Спасибо всем, кто был рядом со мной все эти долгие годы, - сказал Кудряшов. - Благодарю "Факел" и весь Воронеж за предоставленную возможность быть частью клуба с такой историей. Желаю ребятам решить все турнирные задачи в этом сезоне и обойтись без травм, болельщикам желаю продолжать так же неистово поддерживать свою команду".

Кудряшову 36 лет, он выступал за "Факел" с июля 2023 года. Ранее защитник играл за московский "Спартак", подмосковные "Химки", томскую "Томь", "Краснодар", грозненский "Терек" (ныне - "Ахмат"), "Ростов", казанский "Рубин", "Сочи", а также за турецкие клубы "Истанбул Башакшехир" и "Антальяспор".

За сборную России Кудряшов провел 48 матчей, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей. В 2018 году защитник вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.