В "Динамо" надеются, что Пакетт вернется к концу регулярного чемпионата КХЛ

В четверг канадский хоккеист был внесен в список травмированных

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Спортивный директор московского хоккейного клуба "Динамо" Алексей Сопин сообщил, что в команде ждут возвращения канадского нападающего Седрика Пакетта к концу регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Сопин рассказал ТАСС.

В четверг пресс-служба "Динамо" сообщила о том, что Пакетт внесен в список травмированных, ориентировочный срок его восстановления - конец февраля.

"Ждем Седрика в строй в концовке регулярного чемпионата", - сказал Сопин.

Нападающий 6 февраля пропустил матч против екатеринбургского "Автомобилиста" (5:3). В текущем сезоне Пакетт набрал 35 (22 заброшенные шайбы + 13 результативных передач) очков в 57 матчах. В своем последнем матче с ярославским "Локомотивом" 4 февраля (3:4 по буллитам) форвард оформил самый быстрый хет-трик "Динамо" в КХЛ.