Шахматист Карякин пожелал хоккеисту Толчинскому скорейшего восстановления после травмы

Нападающий петербургского СКА получил травму в матче против омского "Авангарда"

ТАСС, 8 февраля. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сожалеет, что нападающий петербургского СКА Сергей Толчинский получил травму в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского "Авангарда", и желает ему скорейшего выздоровления. Об этом Карякин рассказал "Спорт-Экспрессу".

3 февраля Карякин провел сеанс одновременной игры с хоккеистами и тренерами петербургского СКА, а также с юными воспитанниками хоккейной школы "Красная машина - юниор".

"В партии с Романом Ротенбергом мы согласились на ничью, но помимо него мы играли с хоккеистами СКА. Было несколько талантливых игроков, например, Сергей Толчинский, которого я давно знаю, - сказал Карякин. - Мы с ним давно знакомы, партия была довольно напряженная. Еще символично, что в тот день был его день рождения. Единственное, недавно он, к сожалению, получил тяжелую травму. Желаю Сергею скорейшего восстановления".

6 февраля СКА на выезде проиграл "Авангарду" (5:9), Толчинский не смог продолжить встречу после столкновения у борта с нападающим омичей Никитой Холодилиным.