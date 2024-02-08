Ольховский считает, что теннисистка Самсонова почувствовала уверенность в себе

Россиянка вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова почувствовала уверенность в себе на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В четверг Самсонова обыграла украинку Ангелину Калинину и вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.

"Я думаю, Самсонова сейчас в хорошей форме находится. До этого турнира она не выигрывала в этом году матчей, но, на мой взгляд, в Австралии ей не хватило наигранности. Здесь она выиграла один матч и почувствовала уверенность, поэтому сейчас довольно легко справляется с соперницами", - сказал Ольховский.

Турнир в Абу-Даби проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 500. Призовой фонд соревнований - более $922 тыс. Действующей победительницей является представительница Швейцарии Белинда Бенчич, победившая в финале Самсонову.