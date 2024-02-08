Тарпищев: Веснина может спокойно играть до 40 лет и даже дольше

Ранее 37-летняя теннисистка сообщила, что вернется к соревнованиям на турнире в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Олимпийская чемпионка россиянка Елена Веснина может спокойно играть до 40 лет и даже дольше. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Веснина в паре с соотечественницей Анастасией Потаповой выступит на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе и Майами. Россиянка объявила о возобновлении карьеры 28 декабря. Турниры в Индиан-Уэллсе (6-17 марта) и Майами (19-31 марта) станут для нее первыми после паузы.

"Играть в паре Веснина вполне потянет. Главное, чтобы физические кондиции были в норме, а так она до 40 лет может спокойно играть и даже дольше. Вон Навратилова вообще до 50 играла", - сказал Тарпищев.

Весниной 37 лет, в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро россиянка одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде в Токио Веснина и Аслан Карацев выиграли серебряные медали в смешанном парном разряде. Веснина является победительницей Уимблдона (2017), Открытого чемпионата Франции (2013), Открытого чемпионата США (2014) в женском парном разряде, а также Открытого чемпионата Австралии (2016) в миксте. На ее счету 18 побед на турнирах WTA в парном разряде, 3 - в одиночном. Веснина в составе сборной России в 2007 и 2008 годах выигрывала Кубок Федерации (ныне - Кубок Билли Джин Кинг).