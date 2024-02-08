В футбольных матчах начнут показывать синие карточки

Игрок, которому предъявят такую карточку, будет удален на 10 минут

ТАСС, 8 февраля. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) согласовал внедрение синих карточек в правила игры. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Согласно информации источника, после того как футболисту показали синюю карточку, он будет удален на 10 минут, две синие карточки по ходу одного матча приравняют к удалению - игроку покажут красную карточку.

Отмечается, что нововведение намерены протестировать в женском и молодежном футболе, а также в соревнованиях низших лиг. При этом Футбольная ассоциация Англии готова внедрить данное правило в свои соревнования в следующем сезоне.

В материале говорится, что изначально синюю карточку, которую будут показывать за чрезмерные споры с судьями и тактические нарушения, хотели сделать оранжевой. Однако впоследствии было принято решение сделать ее синей, чтобы не было схожести с цветами других карточек - желтой и красной. О тестировании синих карточек IFAB намерен объявить в пятницу.