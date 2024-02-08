Трусова заменит Загитову на пятом этапе "Битвы школ"

Как сообщили организаторы турнира, номер олимпийской чемпионки перенесен

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова вместо олимпийской чемпионки Алины Загитовой выступит с показательным номером на пятом этапе турнира по фигурному катанию "Битва школ". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Москомспорта.

Соревнования пройдут в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе 11 февраля.

"Александра Трусова, призер Олимпийских игр, а также чемпионатов мира, России и Европы, выступит на пятом этапе "Битвы школ" по фигурному катанию с показательным номером. Номер Алины Загитовой, который был ранее заявлен в программе, перенесен", - говорится в сообщении.

Командные юношеские соревнования среди спортсменов от 6 до 12 лет "Битва школ" организованы Департаментом спорта города Москвы. Турнир проходит в шесть этапов, финал состоится весной, точная дата уточняется. Хедлайнером четвертого этапа, который состоялся 27 января на "ЦСКА-Арене", стала Камила Валиева. Первые три этапа прошли на Малой арене ЦСКА.

Трусовой 19 лет, помимо серебряной награды Игр 2022 года в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира (2021), а также серебро (2022) и бронза (2020) чемпионатов Европы.

Загитовой 21 год, она является олимпийской чемпионкой (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019) в женском одиночном катании, а также серебряными призером Олимпийских игр в командном турнире фигуристов (2018).