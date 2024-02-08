Биатлонист из Монголии впервые завоевал медаль на международных соревнованиях

Энхбат Энхсайхан победил в индивидуальной гонке на 15 км на юниорском чемпионате Европы

ТАСС, 8 февраля. Монгольский биатлонист Энхбат Энхсайхан одержал победу на юниорском чемпионате Европы. Турнир проходит в Польше.

Спортсмен победил в индивидуальной гонке на 15 км. Он показал результат 44 минуты 34,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. 21-летний Энхсайхан стал первым представителем своей страны, который завоевал медаль на международных соревнованиях по биатлону.

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) из-за ситуации на Украине отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Членство федераций биатлона России и Белоруссии в IBU было приостановлено.