Жамнов сообщил, что нападающий "Спартака" Мальцев должен сыграть в ближайших матчах КХЛ

Форвард провел последний матч 9 января

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Форвард московского "Спартака" Михаил Мальцев должен сыграть во время выездной серии команды в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

Мальцев сыграл последний матч 9 января в Минске с местным "Динамо" (1:3), после чего выбыл из строя из-за перелома руки. Нападающий, как и еще один недавно получивший травму форвард Егор Филин, отправились с командой на выездную серию.

"Те ребята, которые с нами, мы надеемся, конечно, они сыграют. Посмотрим, когда", - сказал Жамнов.

Нападающий "Спартака" Максим Цыплаков в четверг в матче с "Авангардом" (5:3) забросил 30-ю шайбу в сезоне, до этого он не мог отличиться в трех играх подряд. Жамнов после матча с екатеринбургским "Автомобилистом" (3:0), который прошел 2 февраля, отметил, что игрок "делает вещи, которые не нужно делать".

"Это не критика, я так вижу ситуацию. Я сказал, что если он вернется к тому, что он делал в начале сезона, то будет все нормально. С ним я говорил не раз, общаюсь постоянно, как и со всеми ребятами. Если у игрока появляются шероховатости, объясняю, чтобы он вернулся на свой уровень. Важно, чтобы игрок не останавливался на достигнутом, двигался дальше, и задача тренера - чтобы он это понимал", - отметил главный тренер красно-белых.

Следующий матч "Спартак" проведет 10 февраля в Астане с "Барысом".