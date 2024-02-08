Жамнов рассказал, что просит хоккеиста "Спартака" Ковальчука больше бросать по воротам

По словам главного тренера красно-белых, упрекнуть нападающего в отсутствия старания невозможно

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук должен в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги за "Спартак" больше бросать и угрожать воротам. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

В 15 матчах за красно-белых 40-летний нападающий набрал шесть очков по системе "гол+пас" (4+2). В последний раз он отличился 21 января в игре с казанским "Ак Барсом" (3:4 после буллитов). "Спартак" в четверг обыграл в Омске "Авангард" со счетом 5:3.

"В целом он сыграл неплохо. Прошу его из игры в игру, чтобы он больше бросал, угрожал. Почему-то это не получается, надеюсь, что в следующей игре это будет делать. Упрекнуть его в отсутствии старания невозможно, при игре сегодня в три звена он сыграл надежно", - сказал Жамнов.

После первого периода "Спартак" вел со счетом 3:0. "Все испортил первый период, - сказал главный тренер "Авангарда" Михаил Кравец. - Во втором, особенно в третьем периоде команда проявила характер. Проигрывая 0:4, непросто достать из себя силы и желание вернуться. Нельзя подставлять своего вратаря выходами "два в один", "один в ноль", - сказал он.

Следующий матч красно-белые сыграют 10 февраля в Астане с "Барысом". "Авангард" 11 февраля примет новосибирскую "Сибирь".