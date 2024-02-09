Массовая гонка "Лыжня России" стартует в 42-й раз

Главная гонка впервые пройдет в Ленинградской области

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Самое массовое спортивное мероприятие в году - Всероссийская лыжная гонка "Лыжня России" - стартует в пятницу. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 1,5 млн человек.

Организаторами гонки являются Министерство спорта РФ, Федерация лыжных гонок России, исполнительные власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. В этом году в "Лыжне России" принимают участие все регионы с пригодными климатическими условиями.

9 февраля на трассу выйдут школьники. Они смогут посоревноваться на дистанциях 1, 3 и 5 км. Основные старты пройдут 10 февраля, участникам гонки будут предложены две традиционные дистанции: 10 и 15 км.

В последние два года центральный старт "Лыжни России" проходил в Московской области, однако в этом году главный старт впервые примет Ленинградская область. Гонка на автодроме "Игора драйв" будет посвящена 80-летию снятия блокады Ленинграда. По ожиданиям организаторов там соберется порядка 4 тыс. человек. Также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пройдут 18 локальных стартов, в которых примет участие около 16 тыс. человек.

В гонке примет участие министр спорта РФ Олег Матыцин. Он будет открывать забег в Челябинске, где параллельно проходят соревнования Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов по зимним видам спорта. Ожидается, что вместе с ним на лыжи в этот день в городе встанут 5 тыс. человек, а всего в Челябинской области в гонке примут участие порядка 25 тыс. человек.

Забеги в год семьи

В связи с тем что 2024 год был объявлен годом семьи, в некоторых регионах впервые пройдут семейные забеги. Известно, что такие забеги состоятся в Ханты-Мансийском автономном округе и Хабаровском крае.

Начальник отдела Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Комсомольска-на-Амуре Игорь Калашников рассказал об условиях участия в семейной гонке. "В Год семьи, который объявил президент России Владимир Владимирович Путин, мы решили впервые провести семейный забег в рамках "Лыжни России". Главные условия - это состав команды не менее трех человек с ребенком не старше 10 лет, который обязательно сам катается на лыжах. Семьи у нас пройдут дистанцию в километр и получат полезные призы, например, сертификат в бассейн, на каток на всех членов семьи", - сказал Калашников.

В Калининградской области гонка не будет проведена из-за недостаточного количества снега. В регионе пройдут Дни зимних олимпийских видов спорта, приуроченные к 10-летию зимних Олимпийских игр в Сочи. На ледовой арене стадиона "Пионер" в Калининграде 9 февраля состоятся показательные выступления по фигурному катанию, шорт-треку, хоккею, матч семейных команд по керлингу на отдельной спецплощадке.

"Лыжня России" - самое массовое спортивное мероприятие в России, оно проводится по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Главная цель этих соревнований - привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Соревнования состоятся в 42-й раз, впервые они прошли в 1982 году.