В ФИФА назвали преждевременными разговоры о внедрении синих карточек

Ранее газета The Telegraph сообщила, что в пятницу Международный совет футбольных ассоциаций объявит о начале тестирования синих карточек

ТАСС, 9 февраля. Разговоры о скором внедрении синих карточек в футболе являются неверными и преждевременными. Об этом говорится в заявлении Международной федерации футбола (ФИФА), которое опубликовано пресс-службой организации.

В четверг газета The Telegraph сообщила, что в пятницу Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявит о начале тестирования синих карточек. В материале издания отмечалось, что их будут показывать футболистам за чрезмерные споры с судьями и тактические нарушения. Если игрок получит синюю карточку, его удалят на 10 минут.

"ФИФА хотела бы разъяснить, что сообщения об использовании так называемой синей карточки на элитных уровнях футбола являются неверными и преждевременными. Любые подобные эксперименты, если они будут проведены, должны быть ограничены тестированием на более низких уровнях. Это позиция, которую ФИФА намерена подтвердить при обсуждении данного пункта повестки дня на годовом собрании IFAB 2 марта", - говорится в заявлении.

Газета в своем материале сообщила, что нововведение намерены протестировать в женском и молодежном футболе, а также в соревнованиях низших лиг. При этом, по информации издания, Футбольная ассоциация Англии готова внедрить данное правило в свои соревнования в следующем сезоне.