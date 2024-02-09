Хоккеисту Сергачеву диагностировали переломы большой берцовой и малой берцовой костей

Защитник "Тампы" получил травму в матче Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Рейнджерс"

ТАСС, 9 февраля. Российскому защитнику клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Михаилу Сергачеву диагностировали переломы большой берцовой и малой берцовой костей левой ноги. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Игрок успешно перенес операцию в Нью-Йорке. Сроки возвращения хоккеиста определят позднее.

В четверг "Тампа" на выезде уступила "Нью-Йорк Рейнджерс" (1:3). Сергачев получил травму в первой игре после восстановления от повреждения ноги. Россиянин вышел на лед после 17 пропущенных встреч.

В нынешнем сезоне 25-летний Сергачев провел 34 матча, забросил 2 шайбы и сделал 17 результативных передач.

"Тампа" занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 59 очками после 51 встречи. Следующий матч команда проведет 9 февраля на выезде против "Нью-Йорк Айлендерс".