Хоккеисты сборной Китая проиграли британцам со счетом 1:10 в матче олимпийского отбора

Пять шайб китайцы пропустили во втором периоде

ТАСС, 9 февраля. Сборная Китая по хоккею со счетом 1:10 уступила команде Великобритании в матче отборочного турнира на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Пять шайб китайские хоккеисты пропустили во втором периоде. Единственную шайбу сборная Китая забросила в третьем периоде, пропустив до этого восемь голов.

Сборная Китая провела первый матч в квалификации на Олимпийские игры 2026 года. В следующей игре китайцы сыграют с румынами, позднее они встретятся с сербами. Матчи пройдут 10 и 11 февраля соответственно.

В других матчах игрового дня сборная Японии обыграла команду Литвы (6:4), сборная Польши была сильнее команды Эстонии (4:0), сборная Венгрии одолела команду Испании (7:3), сборная Южной Кореи проиграла команде Украины (0:4), сборная Сербии не смогла справиться с командой Румынии (0:4).