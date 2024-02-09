Овечкин забросил 833-ю шайбу в НХЛ и уступает рекорду Гретцки 61 гол

Россиянин отличился в третьей игре подряд

ТАСС, 9 февраля. "Флорида" в гостях со счетом 4:2 обыграла "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Мэттью Ткачук (25-я минута), Сэм Райнхарт (38), Райан Ломберг (55), Ээту Луостаринен (60). У "Вашингтона" отличились Александр Овечкин (17) и Энтони Манта (35). Команда из столицы США потерпела шестое поражение подряд.

Овечкин забросил 11-ю шайбу в сезоне, на счету российского нападающего и капитана "Вашингтона" также 22 голевые передачи в 46 играх. Овечкин отличился в третьей игре подряд. Нападающий забросил 833-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 21 из 23 бросков. В 37 матчах текущего сезона россиянин одержал 24-ю победу. Защитник "Флориды" Дмитрий Куликов отметился одной голевой передачей.

"Флорида" занимает второе место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 68 очков в 51 матчах. "Вашингтон" - седьмой в Столичном дивизионе с 51 очком после 49 встреч. В следующем матче "Флорида" примет "Колорадо" 11 февраля, "Вашингтон" днем ранее на выезде сыграет с "Бостоном".

Другие результаты дня

В других матчах игрового дня "Бостон" дома со счетом 4:0 обыграл "Ванкувер", "Филадельфия" на своем льду переиграла "Виннипег" (4:1). "Каролина" одержала домашнюю победу над "Колорадо" (5:2), вратарь хозяев Петр Кочетков отразил 16 из 18 бросков и был заменен после второго периода. Голкипер "Колорадо" Александр Георгиев сделал 23 сейва.

"Калгари" в гостях обыграл "Нью-Джерси" (5:3), нападающий победившей команды Андрей Кузьменко забросил вторую шайбу за клуб после обмена из "Ванкувера", отличившись во второй игре подряд. "Нью-Йорк Айлендерс" дома обыграл "Тампу" (6:2), вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 18 бросков. Нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил одну шайбу.