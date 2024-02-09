Памятник пятикратному чемпиону НБА Коби Брайанту установили в Лос-Анджелесе

Он был открыт напротив домашней арены команды, баскетболист изображен в форме "Лейкерс" с номером 8

ТАСС, 9 февраля. Памятник бывшему игроку клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанту открыли напротив домашней арены команды. Об этом сообщает пресс-служба "Лейкерс".

Церемония открытия прошла в ночь на 9 февраля по московскому времени перед началом матча чемпионата НБА между "Лейкерс" и "Денвером". В церемонии приняли участие шестикратный чемпион НБА Карим Абдул-Джаббар, пятикратный чемпион лиги, олимпийский чемпион в составе сборной США Мэджик Джонсон, чемпион НБА и двукратный чемпион мира в составе сборной Испании Пау Газоль.

На памятнике Брайант изображен в форме "Лейкерс" с номером 8. Как сообщила на церемонии открытия вдова баскетболиста Ванесса Брайант, в городе будет открыто еще два памятника. На одном из них Брайант будет изображен в игровой форме с 24-м номером, на другом - вместе с погибшей дочерью.

26 января 2020 года частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лейкерс", за которые играл на протяжении 20 сезонов. В 2009 и 2010 годах был признан самым ценным игроком финала НБА, в 2008 году - самым ценным игроком по итогам регулярного чемпионата. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33 643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА. После того, как Брайант завершил карьеру, "Лейкерс" вывели из обращения 8-й и 24-й игровые номера, под которыми он выступал за команду.