Кураньи считает переход в "Реал Сосьедад" большим шагом для футболиста Захаряна

Полузащитник выступает за испанский клуб с августа 2023 года

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Переход в футбольный клуб "Реал Сосьедад" является большим шагом в карьере российского полузащитника Арсена Захаряна, он сможет посмотреть уровень чемпионата Испании. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист московского "Динамо", серебряный призер чемпионата Европы в составе сборной Германии Кевин Кураньи.

Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из "Динамо" 19 августа 2023 года.

"Переход в "Реал Сосьедад" - это большой шаг для Захаряна, - сказал Кураньи. - Для него хорошо поменять лигу, чтобы выступать за новый клуб, а также почувствовать уровень чемпионата Испании. Я смотрел одну игру Арсена за "Реал Сосьедад", видел, что это хороший футболист, и сейчас ему нужно адаптироваться, чтобы быть еще лучше".

"Обычно адаптация занимает один-два года, если ты топ-игрок с высокими качествами, то она проходит очень быстро. Чемпионат Испании является хорошим выбором для Арсена, там много техничных футболистов, поэтому это большой шаг в карьере для него", - добавил Кураньи.

Захаряну 20 лет, в текущем сезоне он провел за "Реал Сосьедад" 24 матча, отдав 1 результативную передачу.