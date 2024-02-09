Современное здание спортивной школы по тхэквондо "Корё" открыли в Челябинске

Площадь застройки превышает 1 086 кв. метров

ЧЕЛЯБИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс одной из крупнейших российских школ по тхэквондо "Корё", предназначенный для проведения групповых тренировочных занятий, а также для соревнований и оздоровительных мероприятий, торжественно открыли в Челябинске, передает корреспондент ТАСС.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов.

"Сегодня важное событие для нашего региона. Его значимость подчеркивает присутствие министра спорта России. У школы будет дом, это подарок школе. Это ориентир на будущие победы", - сказал на церемонии открытия губернатор Челябинской области.

По словам Матыцина, в открывшемся здании школы ощущается особая атмосфера, это вселяет надежду и является примером тому, что спорт в России развивается успешно. Терехов признался, что подобное здание школы в Челябинске было мечтой.

По данным пресс-службы правительства региона, площадь застройки превышает 1 086 кв. метров. Объект представляет собой единый комплекс, состоящий из двух связанных между собой блоков, заключенных композиционно и функционально в единый объем. На первом этаже размещены два тренировочных спортзала с раздевалками и душевыми, инвентарная, инструкторская, кабинет врача с процедурной, комната отдыха, вестибюль с охраной, буфетом, магазином спорттоваров, санузлами, административные и технические помещения.

На втором этаже поместились спортивный зал для соревнований, раздевалки с душевыми, инвентарная, тренажерный зал, санузлы, инструкторская, конференц-зал, помещение технического персонала. На третьем этаже находятся помещение для индивидуальных занятий с инвентарной, методический кабинет.