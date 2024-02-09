Кураньи рассказал, что Беккенбауэра все любят в Германии

Франц Беккенбауэр умер 7 января в возрасте 78 лет

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира и Европы в составе сборной ФРГ Франц Беккенбауэр является великой личностью, его все любят в Германии. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной Германии Кевин Кураньи.

Беккенбауэр умер 7 января в возрасте 78 лет.

"Я думаю, что Франц Беккенбауэр является большой легендой немецкого футбола, - сказал Кураньи. - Он имел большое влияние. Ведь он был чемпионом мира как игрок и тренер. Это идол среди старшего поколения немецких игроков. Один раз я встретился с ним, мы общались, это великая личность с большой харизмой, все в Германии любят его".

В составе сборной ФРГ Беккенбауэр становился чемпионом мира (1974) и Европы (1972). Вместе с мюнхенской "Баварией" по четыре раза стал чемпионом ФРГ и обладателем кубка страны, трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов, а также выигрывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Беккенбауэр является одним из девяти игроков, которые побеждали на чемпионатах мира, в Кубке европейских чемпионов (ныне - Лиге чемпионов) и в голосовании за "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Беккенбауэр - один из трех футболистов, выигрывавших чемпионат мира в качестве игрока и тренера (наряду с бразильцем Марио Загалло и французом Дидье Дешамом).