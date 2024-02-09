Федор Емельяненко рассказал об образе жизни после завершения карьеры

Четырехкратный чемпион мира по ММА отметил, что старается вести здоровый образ жизни

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам (MMA), четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо Федор Емельяненко продолжает вести здоровый образ жизни после завершения профессиональной карьеры. Об этом он рассказал журналистам на Международной выставке-форуме "Россия".

"Сейчас я занимаюсь своей семьей, своими девочками, уделяю им время. Я также уделяю время и своей команде, но это все-таки тоже спорт. Что касается текущей ситуации, то могу вспомнить блокаду Ленинграда, мы должны поддерживать жизнь, проводить мероприятия, ходить в театры. Жизнь необходимо поддерживать, что бы ни происходило", - заявил Емельяненко.

"Я стараюсь вести здоровый образ жизни: никогда не пил кока-колу, не заходил в заведения с таким питанием. Что касается блюд, то я люблю мясо по-французски, готовим его на праздники, но могу позволить себе и пирожные, и чизкейки, я их люблю. Главное для всех - жить в гармонии со своей совестью. Я всегда стараюсь думать, сделал бы я тот или иной поступок, будь передо мной мои жена, дочери, мама", - добавил он.

Емельяненко также отметил, что из зарубежных стран ему очень нравится Сербия. "Я люблю путешествовать. Могу сказать, что люблю ездить в Сербию, там чувствую себя как дома. Сербы очень любят нас", - сказал Емельяненко.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.