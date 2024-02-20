Потапова вышла в третий круг теннисного турнира в Дубае

В матче второго круга она обыграла итальянку Лючию Бронцетти

ДУБАЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Потапова обыграла итальянку Лючию Бронцетти в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Потаповой. В первом круге Бронцетти обыграла первую ракетку России Дарью Касаткину. В третьем круге Потапова сыграет с победительницей матча между японкой Нао Хибино (без номера посева) и китаянкой Чжэн Циньвэнь (шестой номер посева).

Потаповой 22 года, она занимает 35-е место в мировом рейтинге. На счету спортсменки две победы на соревнованиях под эгидой ассоциации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2021), Открытого чемпионата Франции (2023) и Уимблдона (2023).

Бронцетти 25 лет, она располагается на 60-й строчке в мировом рейтинге и является обладательницей одного титула WTA. Лучший результат итальянки на турнирах Большого шлема - выход в третий круг Открытого чемпионата США (2023).

Ранее во вторник вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 0:6 уступила хорватке Донне Векич. Россиянка Людмила Самсонова вышла в третий круг на отказе соотечественницы Анастасии Павлюченковой. Также в третий круг вышла россиянка Анна Калинская, переигравшая испанку Кристину Букшу (6:3, 6:4). Вероника Кудерметова не сумела пробиться в следующую стадию, уступив румынке Соране Кырсте (1:6, 4:6).

Турнир в Дубае относится к категории WTA 1 000. Он проводится на покрытии "хард" и завершится 24 февраля. Общий призовой фонд - более $3,2 млн. Действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова. Из россиянок турнир в одиночном разряде выигрывала Елена Дементьева (2008).