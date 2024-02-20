Биатлонистка Резцова надеется, что в ее карьере не будет сезона хуже нынешнего

Спортсменка отметила, что при подготовке к следующему сезону она не должна столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сезон-2023/24 сложился для двукратного призера по биатлону Кристины Резцовой не лучшим образом, она надеется, что в ее карьере не будет сезона хуже. Об этом она рассказал ТАСС.

В марте 2023 года Резцова родила второго ребенка, а в сентябре вернулась к соревнованиям.

"Если сравнивать выход из декрета в первый раз [в 2021 году] и во второй, то я не ожидала, что все будет настолько хуже, в первую очередь в плане здоровья. После родов я начала потихоньку тренироваться, но каждый раз меня что-то останавливало и отбрасывало назад, я заново начинала работать. Сначала меня подвело здоровье, но стоило мне пару месяцев потренироваться, начать вкатку, как случилась беда с мамой (Анфиса Резцова умерла в октябре. - Прим. ТАСС), и я почти месяц не тренировалась", - сказала Резцова.

"Когда я вновь начала бегать, то вроде чувствовала себя нормально, но, естественно, организм был не готов к стартам, я опять заболела - в новом году трижды. В общем, все прошло неровно, не так, как планировалось. Поэтому из того, что можно было сделать, я сделала максимум на данный момент. Сейчас стоит смириться с мыслями, что я была не готова к основному старту. Но впереди еще чемпионат России, естественно, постараюсь подготовиться к нему как можно лучше", - добавила она.

Биатлонистка отметила, что при подготовке к следующему сезону она не должна столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. "Я уже знаю, что смогу минимизировать потери в подготовительный период. Поэтому я надеюсь, что этот сезон будет худшим. С не очень плохими результатами, но худшим", - сказала она.

Резцовой 27 лет, на Олимпиаде в Пекине она завоевала бронзу в смешанной эстафете и серебро в классической эстафете. На ее счету также два серебра чемпионата Европы 2020 года.