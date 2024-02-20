20 февраля, 14:47
Игры будущего

Проверка пройдена. Чернышенко и Матыцин провели осмотр объектов Игр будущего

Министр спорта РФ Олег Матыцин и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Егор Алеев/ ТАСС
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Министр спорта РФ Олег Матыцин и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Егор Алеев/ ТАСС
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко (справа)
© Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

Вице-премьер и министр спорта открыли фиджитал-центр, посетили дворец единоборств и Казанскую академию тенниса

КАЗАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта России Олег Матыцин во вторник открыли фиджитал-центр в деревне Универсиады в Казани в преддверии Игр будущего. В ходе мероприятий они также провели осмотр Дворца единоборств "Ак Барс" и Казанской академии тенниса, которые примут соревнования первого мультиспортивного турнира.

Главным событием дня стало открытие фиджитал-центра в деревне Универсиады. Чернышенко и Матыцин открыли его нажатием на кнопки джойстика. На мероприятии также присутствовал министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Экскурсию по центру провел ректор Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Рафис Бурганов. Первые посетители увидели три зоны фиджитал-центра: VR-зону, зону Playstation и компьютерную зону. Во время открытия объекта во всех зонах были студенты университета, которые проводили тренировки.

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Самая увлекательная зона была связана с виртуальной реальностью (VR). Местные преподаватели университета рассказали, что на таком объекте готовятся в том числе участники Игр будущего в дисциплине "VR-ритм Beat Saber". Участники соревнований должны разбивать геометрические фигуры под музыкальный ритм и набирать очки. Финал турнира по этой дисциплине пройдет 1 марта в международном выставочном центре "Казань экспо".

Как сообщил представитель VR-зоны, который является одним из педагогов университета, через такие тесты проводится комплексная оценка биомеханических параметров, регистрируются мышечные параметры, ускорения и пересечения в пространстве. "Датчики не мешают, на основе данных можем дать рекомендации, можем посмотреть отклонения от нормы в мышечной деятельности. Тренировка занимает два часа", - сказал собеседник агентства.

"Возможность гармоничного развития"

Чернышенко отметил, что такие фиджитал-центры позволяют людям гармонично развиваться. "Фиджитал-движение действует везде, уже в 63 странах мира открыты представительства движения, - сказал Чернышенко журналистам. - Очень символично, что в поволжском государственном университете создан фиджитал-центр, где люди более гармонично будут развиваться во всех направлениях. Такие центры, как этот, дают такую возможность".

Матыцин уверен, что создание фиджитал-центра является вкладом в будущее. "Прежде всего рад, что поволжский государственный университет стал одной из площадок Игр будущего, - сказал Матыцин журналистам. - Это вклад в будущее. Студенты имеют возможность заниматься спортом. Мы говорили, что, может быть, нужно и другим вузам тоже здесь заниматься. Естественно, министерство спорта будет развивать [фиджитал] в подведомственных вузах".

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Леонов считает, что открытие центра увеличит число заинтересованных в фиджитал-направлении участников. "Уже начались Игры будущего, стартанули с хоккея, символично открываем фиджитал-центр, это будет подспорьем для ребят, которые увлечены, - сказал Леонов журналистам. - Хотим реализовать такие центры не только в Казани, чтобы это захватывало больше молодежи. Видим большой интерес со стороны зрителя, вчера был полный аншлаг на хоккее, сегодня тоже будет, нас и смотрят так же, уверены, что за Играми будущего, извините за тавтологию, большое будущее".

Ректор Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Рафис Бурганов рассказал, что фиджитал-центр не случайно был расположен на базе вуза. "Мы к этому имели отношение с самого начала, потому что федеральная программа с финансированием регионов выполняется, фиджитал-центр планировался еще в прошлом году, в этом году очень быстро построили, - отметил он. - Республика сочла правильным расположить его на территории вуза, чтобы мы могли не только заниматься кибер и спортивной частью, но и научно-исследовательской и просветительской работой. Поэтому он не случайно появился здесь".

Фиджитал-центр в Казани стал третьим в России. Ранее были открыты площадки в Севастополе и Кемерове.

Дворец единоборств

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко также посетил один из объектов Игр будущего в Казани - дворец единоборств "Ак Барс". Здесь пройдет турнир по фиджитал-единоборствам. Организаторы соревнований рассказали Чернышенко о готовности площадки к старту мероприятия, особенно обратив внимание на обеспечение безопасности на объекте. По их словам, дворец единоборств откроет ворота за час до начала соревнований, чтобы обеспечить безопасность и комфортную заполняемость. "Хорошо, готовьтесь. Безопасность превыше всего", - отметил вице-премьер.

Соревнования по фиджитал-единоборствам стартуют 22 февраля, но все участники турнира уже прибыли в Казань. Для удобства спортсменов в отелях для них организовали специальные буткемпы, где они могут подготовиться к диджитал-части соревнований. Также для тренировок доступен спортзал дворца единоборств "Ак Барс" - здесь спортсмены могут подготовиться к физической части турнира.

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Всего в соревнованиях по фиджитал-единоборствам примут участие восемь команд, среди участников - представители России, Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Египта и США. В каждой команде по четыре спортсмена: трое мужчин в весовых категориях 65, 70 и 77 кг и одна женщина в весе до 56 кг. Пары соперников определяются жеребьевкой. Сначала бойцы сражаются в консольной игре Mortal Combat, потом определяют сильнейшего в октагоне. Поединки в симуляторе проводятся до пяти побед в раундах. В физическом этапе - три раунда по три минуты, за досрочную победу спортсмен может получить шесть очков. Набранные очки за два этапа суммируются. Побеждает команда с наивысшим баллом.

Церемония открытия Игр будущего пройдет в "Казань экспо" 21 февраля. Соревнования завершатся 3 марта, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. 

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Чернышенко, Дмитрий НиколаевичМатыцин, Олег ВасильевичИгры будущего