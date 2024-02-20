Александр Филимонов рассказал, какой павильон хотел бы посетить на выставке "Россия"

По словам бывшего футболиста сборной России, он хочет найти информацию о своем родном городе - Йошкар-Оле

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Шестикратный чемпион России по футболу в составе "Спартака", полуфиналист Кубка УЕФА Александр Филимонов на международной выставке-форуме "Россия" выразил желание найти павильон с информацией про родную Йошкар-Олу. Об этом Филимонов рассказал ТАСС.

В День энергетики в рамках совместного мероприятия "Энергия объединения" с футбольным клубом "Спартак" на форуме в павильоне "Нефть" на ВДНХ состоялась автограф-сессия ветеранов красно-белых, многократных чемпионов России Филимонова, Дмитрия Аленичева и Егора Титова. В течение двух часов получить автограф у легенд "Спартака" пришло порядка 915 человек.

"Я на форуме первый раз, пока удалось только в этом павильоне побывать. Есть понимание масштаба всего форума, учитывая, что я видел тут в 90-е, потом в 2000-е и что сейчас, - сказал Филимонов. - Видны прогресс, динамика развития всего комплекса. Впечатляет и радует, что у нас все развивается, строится, есть чем нам гордиться и хвастаться".

"И вообще для наших людей из регионов, даже из Москвы, нужно понимать, что у нас происходит в стране, как у нас все развивается, насколько все классно. Мне лично на ВДНХ хотелось бы побывать в том павильоне, где упомянуто про мою родину - Йошкар-Олу", - добавил он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.