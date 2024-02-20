"Амур" стал последним участником плей-офф КХЛ

ТАСС, 20 февраля. Минское "Динамо" со счетом 2:1 обыграло нижнекамский "Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 13 790 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе "Динамо" отметились Роберт Хэмилтон (19-я минута) и Вячеслав Основин (30). У проигравших отличился Александр Дергачев (51).
После поражения "Нефтехимик" потерял шансы на выход в плей-офф, на счету команды 66 очков в 66 матчах, она занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Хабаровский "Амур", идущий восьмым с 70 очками после 65 игр, гарантировал себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина. Клуб впервые с сезона-2018/19 сыграет в плей-офф, тогда команда проиграла в первом раунде соревнований казанскому "Ак Барсу" (1-4).
От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский "Локомотив", петербургский СКА, нижегородское "Торпедо", череповецкая "Северсталь", минское "Динамо", московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА. От Восточной конференции, кроме "Амура", в Кубке Гагарина сыграют магнитогорский "Металлург", омский "Авангард", уфимский "Салават Юлаев", казанский "Ак Барс", екатеринбургский "Автомобилист", челябинский "Трактор" и тольяттинская "Лада". Первые матчи пройдут 29 февраля и 1 марта. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.
1
Авангард
65
31
9
3
0
4
18
206-172
90
2
Металлург
65
32
7
2
4
3
17
204-165
89
3
Салават Юлаев
65
34
4
2
2
4
19
188-138
86
4
Ак Барс
65
31
6
2
0
2
24
165-132
80
5
Автомобилист
66
24
5
6
4
4
23
157-156
78
6
Трактор
65
26
5
3
2
4
25
173-162
74
7
Лада
65
23
2
4
4
10
22
153-163
72
8
Амур
65
23
3
3
7
5
24
154-167
70
9
Нефтехимик
66
19
6
1
6
8
26
151-196
66
10
Сибирь
65
19
3
5
3
7
28
143-174
64
11
Адмирал
65
14
4
3
6
5
33
143-186
53
12
Барыс
65
11
4
5
3
5
37
134-197
48
1
СКА
65
39
2
4
1
2
17
213-132
93
2
Динамо М
65
30
9
4
3
3
16
204-152
92
3
Локомотив
65
33
7
2
4
1
18
167-133
89
4
Спартак
65
34
3
1
4
4
19
219-179
84
5
Северсталь
64
29
1
5
3
5
21
192-173
78
6
Торпедо
65
27
5
2
3
3
25
181-166
74
7
ЦСКА
65
29
2
1
1
6
26
184-158
71
8
Динамо Мн
66
25
5
1
2
3
30
175-171
67
9
Сочи
65
18
1
3
0
7
36
160-242
51
10
Куньлунь РС
64
13
5
4
2
4
36
147-213
50
11
Витязь
65
14
4
2
4
3
38
131-217
47