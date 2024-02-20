"Амур" стал последним участником плей-офф КХЛ

Во вторник нижнекамский "Нефтехимик" на выезде уступил минскому "Динамо" и потерял шансы на участие в Кубке Гагарина текущего сезона

ТАСС, 20 февраля. Минское "Динамо" со счетом 2:1 обыграло нижнекамский "Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 13 790 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Динамо" отметились Роберт Хэмилтон (19-я минута) и Вячеслав Основин (30). У проигравших отличился Александр Дергачев (51).

После поражения "Нефтехимик" потерял шансы на выход в плей-офф, на счету команды 66 очков в 66 матчах, она занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Хабаровский "Амур", идущий восьмым с 70 очками после 65 игр, гарантировал себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина. Клуб впервые с сезона-2018/19 сыграет в плей-офф, тогда команда проиграла в первом раунде соревнований казанскому "Ак Барсу" (1-4).

От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский "Локомотив", петербургский СКА, нижегородское "Торпедо", череповецкая "Северсталь", минское "Динамо", московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА. От Восточной конференции, кроме "Амура", в Кубке Гагарина сыграют магнитогорский "Металлург", омский "Авангард", уфимский "Салават Юлаев", казанский "Ак Барс", екатеринбургский "Автомобилист", челябинский "Трактор" и тольяттинская "Лада". Первые матчи пройдут 29 февраля и 1 марта. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Авангард 65 31 9 3 0 4 18 206-172 90 2 Металлург 65 32 7 2 4 3 17 204-165 89 3 Салават Юлаев 65 34 4 2 2 4 19 188-138 86 4 Ак Барс 65 31 6 2 0 2 24 165-132 80 5 Автомобилист 66 24 5 6 4 4 23 157-156 78 6 Трактор 65 26 5 3 2 4 25 173-162 74 7 Лада 65 23 2 4 4 10 22 153-163 72 8 Амур 65 23 3 3 7 5 24 154-167 70 9 Нефтехимик 66 19 6 1 6 8 26 151-196 66 10 Сибирь 65 19 3 5 3 7 28 143-174 64 11 Адмирал 65 14 4 3 6 5 33 143-186 53 12 Барыс 65 11 4 5 3 5 37 134-197 48