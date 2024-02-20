20 февраля, 18:25
КХЛ

"Амур" стал последним участником плей-офф КХЛ

Во вторник нижнекамский "Нефтехимик" на выезде уступил минскому "Динамо" и потерял шансы на участие в Кубке Гагарина текущего сезона

ТАСС, 20 февраля. Минское "Динамо" со счетом 2:1 обыграло нижнекамский "Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 13 790 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Динамо" отметились Роберт Хэмилтон (19-я минута) и Вячеслав Основин (30). У проигравших отличился Александр Дергачев (51).

После поражения "Нефтехимик" потерял шансы на выход в плей-офф, на счету команды 66 очков в 66 матчах, она занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Хабаровский "Амур", идущий восьмым с 70 очками после 65 игр, гарантировал себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина. Клуб впервые с сезона-2018/19 сыграет в плей-офф, тогда команда проиграла в первом раунде соревнований казанскому "Ак Барсу" (1-4).

От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский "Локомотив", петербургский СКА, нижегородское "Торпедо", череповецкая "Северсталь", минское "Динамо", московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА. От Восточной конференции, кроме "Амура", в Кубке Гагарина сыграют магнитогорский "Металлург", омский "Авангард", уфимский "Салават Юлаев", казанский "Ак Барс", екатеринбургский "Автомобилист", челябинский "Трактор" и тольяттинская "Лада". Первые матчи пройдут 29 февраля и 1 марта. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. 

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Авангард

65

31

9

3

0

4

18

206-172

90

2

Металлург

65

32

7

2

4

3

17

204-165

89

3

Салават Юлаев

65

34

4

2

2

4

19

188-138

86

4

Ак Барс

65

31

6

2

0

2

24

165-132

80

5

Автомобилист

66

24

5

6

4

4

23

157-156

78

6

Трактор

65

26

5

3

2

4

25

173-162

74

7

Лада

65

23

2

4

4

10

22

153-163

72

8

Амур

65

23

3

3

7

5

24

154-167

70

9

Нефтехимик

66

19

6

1

6

8

26

151-196

66

10

Сибирь

65

19

3

5

3

7

28

143-174

64

11

Адмирал

65

14

4

3

6

5

33

143-186

53

12

Барыс

65

11

4

5

3

5

37

134-197

48

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

СКА

65

39

2

4

1

2

17

213-132

93

2

Динамо М

65

30

9

4

3

3

16

204-152

92

3

Локомотив

65

33

7

2

4

1

18

167-133

89

4

Спартак

65

34

3

1

4

4

19

219-179

84

5

Северсталь

64

29

1

5

3

5

21

192-173

78

6

Торпедо

65

27

5

2

3

3

25

181-166

74

7

ЦСКА

65

29

2

1

1

6

26

184-158

71

8

Динамо Мн

66

25

5

1

2

3

30

175-171

67

9

Сочи

65

18

1

3

0

7

36

160-242

51

10

Куньлунь РС

64

13

5

4

2

4

36

147-213

50

11

Витязь

65

14

4

2

4

3

38

131-217

47

  

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КХЛ