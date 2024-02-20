20 февраля, 18:51
КХЛ

"Спартак" победил "Торпедо" в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3

Встреча в Москве завершилась со счетом 7:3

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома со счетом 7:3 обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт".

В составе победителей шайбы забросили Ансель Галимов (19-я минута), Николай Голдобин (29), Егор Филин (30), Никита Сусуев (30), Андрей Локтионов (31), Павел Порядин (40) и Егор Савиков (56). У "Торпедо" отличились Сергей Гончарук (5), Максим Летунов (7), Алексей Кручинин (14). Гости в первом периоде повели со счетом 3:0, но затем пропустили 7 шайб подряд. Спартаковцы забросили четыре шайбы чуть более чем за три минуты. Локтионов впервые вышел на лед с 12 января, когда "Спартак" проиграл СКА (2:5). Вратарь "Спартака" Андрей Кареев был заменен на Дмитрия Николаева на 14-й минуте после третьей пропущенной шайбы.

Голдобин также сделал две результативные передачи. Голевой пас стал для нападающего 41-м в сезоне. Он установил рекорд "Спартака" по голевым передачам за один сезон. Прежний рекорд клуба принадлежал Александру Орлову - 39 голевых передач в сезоне-1981/82.

У "Спартака" встречу пропустил олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Илья Ковальчук. В последний раз он пропускал матч красно-белых 30 декабря, тогда соперником команды был подмосковный "Витязь" (4:5 ОТ). Также у "Спартака" не приняли участия в матче словацкий вратарь Патрик Рибар, американский защитник Джоуи Кин и нападающий Иван Морозов. В составе "Торпедо" появился форвард Василий Атанасов, который в последний раз сыграл 4 января. Тогда он получил травму в матче с "Куньлунь Ред Стар" (3:2 ОТ).

Команды встречались в шестой раз в текущем сезоне. "Спартак" одержал пятую победу при одном поражении по буллитам. Нижегородцы потерпели 5-е поражение подряд, а в последних 12 матчах выиграли лишь дважды. "Торпедо" провело 1000-й матч в КХЛ и стало 11-м клубом в истории лиги, достигшим этой отметки, и 4-м в нынешнем сезоне после ярославского "Локомотива", челябинского "Трактора" и астанинского "Барыса".

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков в 66 матчах. "Торпедо" располагается на 6-й позиции с 74 очками после 66 игр. В следующем матче "Спартак" дома сыграет с череповецкой "Северсталью" 24 февраля, "Торпедо" в этот же день примет столичный ЦСКА.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

СКА

66

39

2

4

1

2

18

213-135

93

2

Динамо М

65

30

9

4

3

3

16

204-152

92

3

Локомотив

65

33

7

2

4

1

18

167-133

89

4

Спартак

66

35

3

1

4

4

19

226-182

86

5

Северсталь

65

30

1

5

3

5

21

195-173

80

6

Торпедо

66

27

5

2

3

3

26

184-173

74

7

ЦСКА

65

29

2

1

1

6

26

184-158

71

8

Динамо Мн

66

25

5

1

2

3

30

175-171

67

9

Куньлунь РС

65

14

5

4

2

4

36

151-213

52

10

Сочи

66

18

1

3

0

7

37

160-246

51

11

Витязь

65

14

4

2

4

3

38

131-217

47

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Авангард

65

31

9

3

0

4

18

206-172

90

2

Металлург

65

32

7

2

4

3

17

204-165

89

3

Салават Юлаев

65

34

4

2

2

4

19

188-138

86

4

Ак Барс

65

31

6

2

0

2

24

165-132

80

5

Автомобилист

66

24

5

6

4

4

23

157-156

78

6

Трактор

65

26

5

3

2

4

25

173-162

74

7

Лада

65

23

2

4

4

10

22

153-163

72

8

Амур

65

23

3

3

7

5

24

154-167

70

9

Нефтехимик

66

19

6

1

6

8

26

151-196

66

10

Сибирь

65

19

3

5

3

7

28

143-174

64

11

Адмирал

65

14

4

3

6

5

33

143-186

53

12

Барыс

65

11

4

5

3

5

37

134-197

48

  

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КХЛ