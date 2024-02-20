"Спартак" победил "Торпедо" в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома со счетом 7:3 обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт".
В составе победителей шайбы забросили Ансель Галимов (19-я минута), Николай Голдобин (29), Егор Филин (30), Никита Сусуев (30), Андрей Локтионов (31), Павел Порядин (40) и Егор Савиков (56). У "Торпедо" отличились Сергей Гончарук (5), Максим Летунов (7), Алексей Кручинин (14). Гости в первом периоде повели со счетом 3:0, но затем пропустили 7 шайб подряд. Спартаковцы забросили четыре шайбы чуть более чем за три минуты. Локтионов впервые вышел на лед с 12 января, когда "Спартак" проиграл СКА (2:5). Вратарь "Спартака" Андрей Кареев был заменен на Дмитрия Николаева на 14-й минуте после третьей пропущенной шайбы.
Голдобин также сделал две результативные передачи. Голевой пас стал для нападающего 41-м в сезоне. Он установил рекорд "Спартака" по голевым передачам за один сезон. Прежний рекорд клуба принадлежал Александру Орлову - 39 голевых передач в сезоне-1981/82.
У "Спартака" встречу пропустил олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Илья Ковальчук. В последний раз он пропускал матч красно-белых 30 декабря, тогда соперником команды был подмосковный "Витязь" (4:5 ОТ). Также у "Спартака" не приняли участия в матче словацкий вратарь Патрик Рибар, американский защитник Джоуи Кин и нападающий Иван Морозов. В составе "Торпедо" появился форвард Василий Атанасов, который в последний раз сыграл 4 января. Тогда он получил травму в матче с "Куньлунь Ред Стар" (3:2 ОТ).
Команды встречались в шестой раз в текущем сезоне. "Спартак" одержал пятую победу при одном поражении по буллитам. Нижегородцы потерпели 5-е поражение подряд, а в последних 12 матчах выиграли лишь дважды. "Торпедо" провело 1000-й матч в КХЛ и стало 11-м клубом в истории лиги, достигшим этой отметки, и 4-м в нынешнем сезоне после ярославского "Локомотива", челябинского "Трактора" и астанинского "Барыса".
"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков в 66 матчах. "Торпедо" располагается на 6-й позиции с 74 очками после 66 игр. В следующем матче "Спартак" дома сыграет с череповецкой "Северсталью" 24 февраля, "Торпедо" в этот же день примет столичный ЦСКА.
1
СКА
66
39
2
4
1
2
18
213-135
93
2
Динамо М
65
30
9
4
3
3
16
204-152
92
3
Локомотив
65
33
7
2
4
1
18
167-133
89
4
Спартак
66
35
3
1
4
4
19
226-182
86
5
Северсталь
65
30
1
5
3
5
21
195-173
80
6
Торпедо
66
27
5
2
3
3
26
184-173
74
7
ЦСКА
65
29
2
1
1
6
26
184-158
71
8
Динамо Мн
66
25
5
1
2
3
30
175-171
67
9
Куньлунь РС
65
14
5
4
2
4
36
151-213
52
10
Сочи
66
18
1
3
0
7
37
160-246
51
11
Витязь
65
14
4
2
4
3
38
131-217
47
1
Авангард
65
31
9
3
0
4
18
206-172
90
2
Металлург
65
32
7
2
4
3
17
204-165
89
3
Салават Юлаев
65
34
4
2
2
4
19
188-138
86
4
Ак Барс
65
31
6
2
0
2
24
165-132
80
5
Автомобилист
66
24
5
6
4
4
23
157-156
78
6
Трактор
65
26
5
3
2
4
25
173-162
74
7
Лада
65
23
2
4
4
10
22
153-163
72
8
Амур
65
23
3
3
7
5
24
154-167
70
9
Нефтехимик
66
19
6
1
6
8
26
151-196
66
10
Сибирь
65
19
3
5
3
7
28
143-174
64
11
Адмирал
65
14
4
3
6
5
33
143-186
53
12
Барыс
65
11
4
5
3
5
37
134-197
48