"Спартак" победил "Торпедо" в матче КХЛ, отыгравшись со счета 0:3

Встреча в Москве завершилась со счетом 7:3

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома со счетом 7:3 обыграл нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт".

В составе победителей шайбы забросили Ансель Галимов (19-я минута), Николай Голдобин (29), Егор Филин (30), Никита Сусуев (30), Андрей Локтионов (31), Павел Порядин (40) и Егор Савиков (56). У "Торпедо" отличились Сергей Гончарук (5), Максим Летунов (7), Алексей Кручинин (14). Гости в первом периоде повели со счетом 3:0, но затем пропустили 7 шайб подряд. Спартаковцы забросили четыре шайбы чуть более чем за три минуты. Локтионов впервые вышел на лед с 12 января, когда "Спартак" проиграл СКА (2:5). Вратарь "Спартака" Андрей Кареев был заменен на Дмитрия Николаева на 14-й минуте после третьей пропущенной шайбы.

Голдобин также сделал две результативные передачи. Голевой пас стал для нападающего 41-м в сезоне. Он установил рекорд "Спартака" по голевым передачам за один сезон. Прежний рекорд клуба принадлежал Александру Орлову - 39 голевых передач в сезоне-1981/82.

У "Спартака" встречу пропустил олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Илья Ковальчук. В последний раз он пропускал матч красно-белых 30 декабря, тогда соперником команды был подмосковный "Витязь" (4:5 ОТ). Также у "Спартака" не приняли участия в матче словацкий вратарь Патрик Рибар, американский защитник Джоуи Кин и нападающий Иван Морозов. В составе "Торпедо" появился форвард Василий Атанасов, который в последний раз сыграл 4 января. Тогда он получил травму в матче с "Куньлунь Ред Стар" (3:2 ОТ).

Команды встречались в шестой раз в текущем сезоне. "Спартак" одержал пятую победу при одном поражении по буллитам. Нижегородцы потерпели 5-е поражение подряд, а в последних 12 матчах выиграли лишь дважды. "Торпедо" провело 1000-й матч в КХЛ и стало 11-м клубом в истории лиги, достигшим этой отметки, и 4-м в нынешнем сезоне после ярославского "Локомотива", челябинского "Трактора" и астанинского "Барыса".

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 86 очков в 66 матчах. "Торпедо" располагается на 6-й позиции с 74 очками после 66 игр. В следующем матче "Спартак" дома сыграет с череповецкой "Северсталью" 24 февраля, "Торпедо" в этот же день примет столичный ЦСКА.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 СКА 66 39 2 4 1 2 18 213-135 93 2 Динамо М 65 30 9 4 3 3 16 204-152 92 3 Локомотив 65 33 7 2 4 1 18 167-133 89 4 Спартак 66 35 3 1 4 4 19 226-182 86 5 Северсталь 65 30 1 5 3 5 21 195-173 80 6 Торпедо 66 27 5 2 3 3 26 184-173 74 7 ЦСКА 65 29 2 1 1 6 26 184-158 71 8 Динамо Мн 66 25 5 1 2 3 30 175-171 67 9 Куньлунь РС 65 14 5 4 2 4 36 151-213 52 10 Сочи 66 18 1 3 0 7 37 160-246 51 11 Витязь 65 14 4 2 4 3 38 131-217 47