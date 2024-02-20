В команде Чимаева опровергли информацию о бое против бывшего чемпиона UFC Адесаньи

Во вторник на сайте Kingdom Arena в Эр-Рияде появилась информация, что бой пройдет 23 июня

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, ныне представляющий ОАЭ, на данный момент не договорился с руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) о проведении поединка против новозеландца Исраэля Адесаньи. Об этом ТАСС сообщил представитель Чимаева.

Во вторник на сайте Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) появилась информация, что бой между Чимаевым и Адесаньей пройдет 23 июня на этом стадионе.

"Бой не подтвержден. Пока нет никаких подтвержденных поединков для Хамзата", - сказал собеседник агентства.

Чимаеву 29 лет, на его счету 13 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Спортсмен в прошлом бою дебютировал под флагом ОАЭ, ранее он выступал под флагом Швеции. В предыдущем поединке Чимаев в октябре 2023 года победил Камару Усмана из США решением судей.

В послужном списке 34-летнего Адесаньи 24 победы, 3 поражения. Он владел титулом чемпиона UFС в среднем весе в 2020-2022, 2023 годах. Спортсмен расстался с поясом в прошлом поединке в сентябре 2023 года, проиграв американцу Шону Стрикленду.

В новость были внесены изменения (22:39 мск) - изменены заголовок и лид, добавлен третий абзац.