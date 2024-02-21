Чернышенко заявил, что сотрудничество с ОАЭ успешно развивается в образовании и спорте

Отношения России и ОАЭ очень сильны в дипломатическом, экономическом, политическом и культурном плане, отметил министр образования и председатель Главного управления спорта ОАЭ Ахмад аль-Фаласи

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудничество России и ОАЭ успешно развивается в сфере образования, технологий и спорта. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого приводит пресс-служба Министерства спорта РФ.

Чернышенко на Играх будущего в Казани провел рабочую встречу с министром образования ОАЭ, председателем Главного управления спорта ОАЭ Ахмадом аль-Фаласи. На ней стороны обсудили совместные проекты в области науки и высшего образования, а также инициативы в сфере спорта.

"ОАЭ - стратегический партнер России в ближневосточном регионе, - сказал Чернышенко. - Сотрудничество России и ОАЭ развивается по многим направлениям, таким как наука, спорт, образование, туризм. Но довольно плотные отношения у нас сложились как раз в области образования, которое я, так же, как и вы, курирую в своей стране. Совместные усилия направлены в том числе на процедуру взаимного признания дипломов, квалификации и ученых степеней на территории ОАЭ. Отдельно отмечу высокий уровень организации третьего форума Федерации ректоров российских и арабских университетов в Шардже. В рамках десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным, учитывая взаимный интерес между государствами, нам важно продолжать регулярное взаимодействие в сфере образования".

Он добавил, что во время осмотра объектов Игр будущего делегация смогла наблюдать подготовку спортсменов из ОАЭ. Вице-премьер РФ выразил уверенность, что спортсмены ОАЭ достойно выступят на первых соревнованиях по фиджитал-спорту.

Аль-Фаласи поблагодарил за гостеприимство и отметил, что Россия является дружелюбной страной и важным партнером ОАЭ. "Безусловно, отношения России и ОАЭ очень сильны в дипломатическом, экономическом, политическом и культурном плане. Также надеемся на развитие отношений в сфере спорта. Россия была и будет одной из самых великих спортивных держав. Мы будем следить за развитием фиджитал-спорта", - подчеркнул аль-Фаласи.

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил новаторство России в проведении уникального технологичного турнира "Игры будущего" и выразил уверенность, что его ждет большое будущее. "Студенческий спорт - основа развития гармоничной личности, синергия образования и спорта дает студентам навыки командной работы, усидчивость и целеустремленность, уважение к соперникам и желание достигать все больших и больших высот. Создание в ОАЭ Российского университета позволит укрепить спортивные традиции наших стран, расширить совместный план спортивных мероприятий, развивать новые форматы спортивных соревнований. Мы рады приветствовать команду ОАЭ на соревнованиях по фиджитал-футболу в рамках Игр будущего и уверены, что спортсмены приобретут на этом турнире уникальный опыт и новых друзей", - сказал Матыцин.