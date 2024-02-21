Полина Гагарина может исполнить гимн России перед матчем со сборной Сербии

Игра состоится на "ВТБ-Арене" в Москве 21 марта

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Полина Гагарина, Григорий Лепс, а также заслуженные артисты РФ солисты Мариинского театра Ильдар Абдразаков и Василий Герелло находятся в списке тех, кто может исполнить гимн России перед товарищеским матчем национальной команды по футболу с сербами. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терешин.

Матч между сборными России и Сербии пройдет на "ВТБ-Арене" в Москве 21 марта.

"По церемонии исполнения национальных гимнов двух стран ведем переговоры с рядом известных российских и сербских артистов, - сказал Терешин. - Хотим, чтобы оба гимна прозвучали в живом исполнении. Пока мы не знаем точного времени начала матча, можно лишь говорить в сослагательном наклонении. В числе возможных исполнителей - заслуженные артисты РФ солисты Мариинского театра Ильдар Абдразаков и Василий Герелло, популярные артисты эстрады Григорий Лепс и Полина Гагарина, а также несколько сербских исполнителей".

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.