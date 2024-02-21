Российская теннисистка Потапова не планирует менять спортивное гражданство

Спортсменка отметила, что не меняет ничего в своей команде и самой себе

ДУБАЙ, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Анастасия Потапова не собирается менять спортивное гражданство вслед за мужем Александром Шевченко, который стал выступать за Казахстан. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Мне ничего не предлагал никто, да и поздно уже это делать. Я не меняю ничего в своей команде и самой себе. Я выступаю так, как давно это делала, - сказала Потапова. - Я знаю, многие шутят, что Настя уйдет. Не переживайте - Настя не уйдет. Настя остается дома".

Теннисистка рассказала, что не обсуждает с мужем смену спортивного гражданства. "Знаете, у нас у каждого свой выбор, - сказала Потапова. - На самом деле, об этом все знали уже давно - это не было новостью. Все начали писать, хотя год назад было уже известно. Это точно. Плюс Саша не жил в России с девяти лет. Он решил принять такое решение. Я абсолютно не лезу в его теннисные истории. Решения он принимает сам, а моя задача как жены - просто поддержать его в любом начинании и выборе. Это то, что я сделала. Он рад, и я рада".

Потаповой 22 года, она занимает 35-е место в мировом рейтинге. На счету спортсменки две победы на соревнованиях под эгидой ассоциации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2021), Открытого чемпионата Франции (2023) и Уимблдона (2023).