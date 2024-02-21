Боксер Кевин Джонсон рассказал, что пробует разговаривать на русском языке

В январе спортсмену было предоставлено российское гражданство

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Боксер Кевин Джонсон активно учит русский язык и пробует говорить на нем. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я учусь несколько раз в неделю, говорю на русском с людьми, - сказал Джонсон. - Я знаю некоторые слова и словосочетания, такие как "привет", "добрый день", "хорошо" или "сюда". Я активно учу слова".

Джонсон также выучил числа от одного до десяти и отметил, что планирует в ближайшее время дойти до двадцати.

9 января был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому 44-летнему боксеру было предоставлено российское гражданство. Джонсон подал документы на получение российского гражданства в сентябре 2023 года.

Джонсон родился в США, он провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года он проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе.