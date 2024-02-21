Потанин: вышедший в плей-офф ВХЛ "Норильск" пишет историю в дебютном сезоне

В первом раунде плей-офф команда из Норильска сыграет с тюменским "Рубином"

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выход "Норильска" в плей-офф Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) является лишь первым шагом в истории, которую клуб пишет в своем дебютном сезоне. Об этом ТАСС рассказал президент компании "Норильский никель", член правления Федерации хоккея России, глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин.

"Норильск" дебютировал в регулярном чемпионате ВХЛ в нынешнем сезоне. Клуб занял 15-е место в регулярном чемпионате и вышел в плей-офф, где сыграет с тюменским "Рубином".

"Норильск" ярко ворвался в ВХЛ - уже в первом сезоне команда смогла обеспечить себе выход в плей-офф, оставив позади серьезных соперников, - сказал Потанин. - Приятно, что в Норильске, где хоккей - неотъемлемая часть повседневной жизни, появилась достойная команда, в которой играет несколько воспитанников местного хоккея".

"Появление "Норильска" в ВХЛ - это возможность для болельщиков со всей страны открыть для себя Заполярье, познакомиться с уникальным городом и гостеприимством норильчан. Попадание в плей-офф - только первый шаг. История клуба пишется прямо сейчас, желаю клубу славных побед", - добавил он.

Плей-офф стартует 22 февраля. Первый матч между "Норильском" и "Рубином" пройдет 23 февраля.