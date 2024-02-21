"Кадры решают все". Экс-вратарь сборной России Овчинников рассказал, как стать тренером

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Академия Российского футбольного союза (РФС) провела для журналистов однодневный образовательный семинар "Я учусь на тренера", в котором принял участие и корреспондент ТАСС. Одним из лекторов был бывший вратарь сборной России и московского "Локомотива" Сергей Овчинников, возглавляющий отдел подготовки тренеров академии.

Академия РФС была создана в 2020 году и является главным образовательным центром российского футбола. Основной ее задачей является организация на своей площадке современного подхода к обучению тренеров, судей и других футбольных специалистов. Академия является структурным департаментом Российского футбольного союза, отвечающим за образовательную и научно-исследовательскую деятельность.

Как рассказала журналистам глава Академии РФС Ирина Баранова, вся деятельность по организации тренерского образования проходит в соответствии с обязательными требованиями тренерской конвенции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Международная организация полностью контролирует и анализирует весь образовательный процесс академии, которая в подходе обучения использует обновленные стандарты Международной федерации футбола (ФИФА).

"Я прошел все стадии обучения в нашей стране, от самых низших до самых высоких, и могу констатировать тот факт, что изменения в современном футбольном образовании носят достаточно глобальный характер, - сказал журналистам Овчинников, который уже имеет большой тренерский опыт и является обладателем лицензий "Pro-УЕФА" и "А-УЕФА тренер вратарей". - Я искренне считаю, что в космос должны учить летать космонавты, поваров должны готовить повара, а футболистов тренировать футболисты и тренеры. Раньше обучение проводилось в основном в лекционном формате на базе программ института или университета преподавателями вузов, которые сами никогда не играли в футбол. Мы ушли от лекционного формата, у нас порядка 80% практики".

"Когда-то Иосиф Виссарионович Сталин сказал: "Кадры решают все". Поэтому, чтобы детские тренеры хорошо руководили, тренировали и развивали молодое поколение, они должны получать тот инструментарий, который позволит им, учитывая разные психологические аспекты взросления ребенка, работать правильно над его развитием. И таким образом мы не будем терять на этапе детско-юношеского футбола большое количество талантливых людей. К сожалению, в последние лет 20 тренерские кадры детско-юношеского футбола оставляют желать лучшего", - добавил бывший вратарь сборной России по футболу.

Главными принципами обновленного тренерского образования являются новая структура тренерских лицензий, интерактивность обучения и обязательное получение занятий, максимальная вовлеченность слушателей и тщательная работа в микрогруппах, максимальная приближенность к трудовой деятельности обучения и подготовки, открытость и прозрачность учебного процесса (видеосъемка всех теоретических и практических занятий). Итоговая аттестация выпускников академии проводится в форме защиты портфолио, которое слушатели готовят на протяжении всего обучения.

Час - теория, пять - практика

Образовательный семинар "Я учусь на тренера" проходил более шести часов. После небольшой теоретической части журналисты под руководством дипломированных инструкторов академии Александра Венцеля и Виталия Миллера приступили к практическому обучению. Венцель после небольшого рассказа о новой структуре обучения на тренерские лицензии предложил представителям СМИ работу над темой "Роль и задачи тренера". Журналисты были поделены на четыре группы, первой группе, в которую входил журналист ТАСС, было предложено подумать над тем, какие задачи решает тренер перед началом тренировки.

Миллер предложил журналистам написать подробный план тренировочного мероприятия, после чего все слушатели семинара переместились на одно из тренировочных полей "Лужников", где будущих тренеров уже ждали юные футболисты ЦСКА и "Локомотива", которым в этот морозный день отводилась роль "подопытных кроликов". Молодые дарования на час поступили в распоряжение начинающих футбольных наставников, которые предложили свой план тренировок и внимательно следили за его реализацией. После окончания тренировочного мероприятия все участники семинара переместились в теплое здание академии, где разобрали детали прошедшей тренировки.

По состоянию на январь 2024 года в России насчитывается 6 188 действующих тренерских лицензий из них 6 051 - международного уровня УЕФА. За 2022-2023 годы в Академии РФС успешно прошли обучение 1 260 тренеров, по итогам переаттестаций международные лицензии различного уровня получил 3 131 тренер. По состоянию на конец 2019 года в России было 1 797 лицензий УЕФА.

Каждая из программ обучения академии состоит из нескольких очных модулей продолжительностью от 2 до 4 дней и онлайн-сессий в формате видеоконференций. Обучение длится от 3 месяцев (начальная программа "С-УЕФА") до 18 месяцев (высший уровень "Pro-УЕФА").

В 2022 году обучение тренеров впервые прошло за пределами Москвы - подготовка по программе "С-УЕФА" была запущена в Санкт-Петербурге. В 2023 году самую популярную тренерскую лицензию можно было получить в Красноярске, Казани, Краснодаре, Уфе, Самаре, Каспийске, Хабаровске и Екатеринбурге. В ближайшие месяцы обучение впервые пройдет в Ростове-на-Дону, Владикавказе и Новосибирске.