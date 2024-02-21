В "Ладе" обсудят вопрос премирования команды в случае выхода во второй раунд плей-офф КХЛ

Выход в плей-офф был опцией, входившей в задачу на сезон, отметил гендиректор клуба

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство "Лады" обсудит возможность премирования команды в случае выхода во второй раунд плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал гендиректор тольяттинского клуба Александр Чеботарев.

"Лада" обеспечила себе место в плей-офф 18 февраля.

"Выход в плей-офф был опцией, входившей в задачу на сезон, - сказал Чеботарев. - А игра в плей-офф, прохождение первого раунда - вопрос другого порядка, и об этом идет речь в плане премирования. Я думаю, в ближайшее время пообщаемся с партнерами клуба и региональным минспортом, и посмотрим, как этот вопрос решится".

Тольяттинская команда выступает в лиге впервые с сезона-2017/18, последний раз команда выходила в плей-офф в сезоне-2008/09 - первом в истории КХЛ. Тогда тольяттинцы в первом раунде плей-офф со счетом 2-3 в серии уступили московскому ЦСКА. "Эмоции только положительные, город весь по-хорошему вздрогнул, мы получили поздравления от всех партнеров, спонсоров, болельщики, губернатор нас поздравили", - рассказал Чеботарев.

"У каждой команды свой путь в чемпионате: кто-то начинает неуверенно и потом пытается очки набрать. У нас так получилось, что сначала мы показывали зрелищный хоккей. Да, был в конце спад, травмы, психологическая небольшая яма, ребята смазали окончание чемпионата. Но впереди плей-офф, и мы дадим бой, сюрпризы еще впереди", - добавил он.