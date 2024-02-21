Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

Россиянин в игре с "Нью-Джерси" забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу

ТАСС, 21 февраля. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В домашнем матче против "Нью-Джерси" (6:2) Овечкин забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу. На счету нападающего теперь 838 шайб в НХЛ, отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки теперь составляет 56 шайб.

Второй звездой дня стал канадский форвард "Виннипега" Габриэль Виларди, в домашнем матче против "Миннесоты" (6:3) забросивший две шайбы. Третьей звездой был признан канадец Райан Джохансен из "Колорадо". В домашней игре с "Ванкувером" нападающий отметился двумя заброшенными шайбами.