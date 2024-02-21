Потапова: никто не умрет, если не допустят на Олимпиаду, но обидно будет

Спортсменка отметила, что хотела бы сыграть в Париже

ДУБАЙ, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисистке Анастасии Потаповой будет обидно, если российских спортсменов не допустят до участия в Олимпийских играх в Париже. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Лично мой ответ - я хочу сыграть, - сказала Потапова. - Одна из целей - поехать, попасть и сыграть. Но я, если честно, один из людей, кто не читает новости от слова "вообще". И я особо не спрашиваю. И все меняется каждый день. Наверное, сейчас лучше концентрироваться на других вещах: на себе, соревнованиях, а там уже если будет допуск, то будет радость и мы поедем. Если нет, то никто не умрет, но обидно будет".

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив запрет на их выступление во всех командных соревнованиях. В участии также будет отказано спортсменам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности.