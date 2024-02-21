Вяльбе считает честью быть доверенным лицом Путина на выборах президента России

Быть доверенным лицом Владимира Путина огромная ответственность, отметила президент Федерации лыжных гонок России

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Быть доверенным лицом президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства является большой честью и ответственностью. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

"Я очень уважаю нашего президента, - сказала Вяльбе. - Уже второй раз я участвую в его избирательной кампании в качестве доверенного лица. Считаю это большой честью, но, прежде всего, это еще и огромная ответственность".

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. В избирательном бюллетене четыре фамилии.