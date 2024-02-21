Вяльбе заявила, что не будет болеть за россиян на Олимпиаде в Париже

Президент Федерации лыжных гонок России сомневается, что Игры в столице Франции вообще состоятся

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не будет смотреть Олимпийские игры в Париже и болеть там за россиян в случае их выступления в нейтральном статусе. Об этом она рассказала ТАСС.

Ранее заместитель министра спорта Алексей Морозов сообщил ТАСС, что на Игры в Париже могут отобраться до 100 россиян.

"Честно говоря, судя по тому, что там происходит, у меня большие сомнения в том, что Олимпиада вообще состоится, - сказала Вяльбе. - Я не буду ее смотреть. Если россияне там будут выступать - ради бога, но я за них болеть и следить за ними не буду".

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Игр исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и необходимо будет дистанцироваться от национальных спортивных организаций.