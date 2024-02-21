"Барселона" заработала больше всего средств от продаж формы и атрибутики в 2023 году

В тройку лидеров также вошли "Реал" и "Бавария"

ТАСС, 21 февраля. Испанский футбольный клуб "Барселона" заработал €179 млн от продаж формы команды и клубной атрибутики в 2023 году, что является рекордным показателем среди европейских команд. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo со ссылкой на отчет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Вторым в списке стал испанский "Реал", получивший в 2023 году €155 млн. Тройку лидеров замкнула германская "Бавария" (€147 млн).

Российские клубы не вошли в первую десятку рейтинга. Среди 10 лучших клубов по продажам формы и атрибутики оказались английские "Ливерпуль" (€132 млн), "Манчестер Юнайтед" (€130 млн), французский "Пари Сен-Жермен" (€97 млн), английские "Арсенал" (€89 млн), "Челси" (€87 млн), итальянский "Ювентус" и английский "Тоттенхэм" (оба клуба - по €74 млн).