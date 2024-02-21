Журналистов главного пресс-центра Игр будущего угощают известными татарскими блюдами

Среди предложенных блюд есть эчпочмаки и бэккены с капустой

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Журналистам в главном пресс-центре Игр будущего в "Казань экспо" предлагают отведать местные блюда. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Журналисты могут пройти на кофе-брейк в специальную зону отдыха. В среду среди предложенных блюд есть эчпочмаки и бэккены с капустой. Ранее в меню пресс-центра был также чак-чак.

Церемония открытия Игр будущего пройдет в "Казань экспо" 21 февраля. Предварительные соревнования уже начались. Турнир завершится 3 марта, он будет проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.