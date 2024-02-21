Столяров уверен, что у Игр будущего будет много последователей в Китае

Китай славится сильными спортсменами и киберспортсменами, отметил руководитель Игр будущего

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Фиджитал-движение, которое представлено на Играх будущего, найдет много последователей в Китае. Такое мнение в интервью ТАСС высказал руководитель турнира Игорь Столяров.

8 февраля помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил, что китайские спортсмены в этом году примут участие в проводимых Россией турнирах, включая Игры будущего в Казани.

"Китай - давний партнер России в разных сферах, в том числе в спорте и в инновационных технологий, - сказал Столяров. - Эта страна великолепно развита технологически, так что я уверен - фиджитал-движение найдет много последователей в КНР. Китай славится сильными спортсменами и киберспортсменами, а теперь появятся еще и фиджитал-спортсмены, с которыми нашим фиджитал-атлетам будет интересно состязаться".

Церемония открытия первых Игр будущего пройдет в "Казань экспо" 21 февраля. Предварительные соревнования уже начались. Турнир завершится 3 марта, он будет проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.