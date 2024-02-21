Матыцин: отношения России и Индонезии в спорте основаны на прочных традициях дружбы

Глава российского ведомства предложил рассмотреть возможность заключения двустороннего меморандума и программы сотрудничества на два года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Отношения в сфере спорта между РФ и Индонезией основываются на многолетних традициях дружбы, России важна поддержка Индонезии в исключении любых форм политизации спорта. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Матыцин провел рабочую встречу с министром по делам молодежи и спорта Индонезии Ариотеджо Нандито.

"Отношения России и Индонезии в спорте основаны на прочных традициях дружбы, ярким примером таких отношений является национальный стадион "Гелора Бунг Карно" в Джакарте, построенный советскими специалистами по подобию московского стадиона "Лужники". Мы благодарны руководству Индонезии за те условия, которые вы создаете спортсменам в рамках их участия в соревнованиях на территории вашей страны - как, например, международный турнир по карате в Джакарте. Нам важны ваша поддержка и понимание нашей позиции в исключении любых форм дискриминации и политизации спорта, подтверждением этому являются Игры будущего, которые проходят в Казани в эти дни - участие в спортивной программе принимают спортсмены из более 100 стран, что подтверждает высокий уровень заинтересованности в данном формате соревнований по всему миру. Уверен, что этот опыт будет интересен и Индонезии как стране с большим числом молодежи", - сказал Матыцин.

Глава российского ведомства предложил рассмотреть возможность заключения двустороннего меморандума и программы сотрудничества на два года, отметив виды спорта, вызывающие совместный интерес. Также Матыцин пригласил сборные команды Индонезии принять участие в предстоящих международных мероприятиях на территории России - Играх БРИКС в Казани, играх "Дети Азии", Всемирных играх дружбы.

"Надеюсь, этот формат станет источником вдохновения для нашего молодого поколения, станет отличной площадкой для того, чтобы развивать социальные связи и участвовать в спортивных мероприятиях. Мы развернули широкую рекламную кампанию, благодаря которой у индонезийских спортсменов была возможность подать заявку и принять участие в международных соревнованиях - таких, как Игры будущего. Знаем, что в России сформирована сильная школа по подготовке спортсменов, надеемся, что опыт российских коллег может быть применен в Индонезии", - сказал Нандито.