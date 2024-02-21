Саночники Богданов и Прохоров одержали третью победу на чемпионате России 2024 года

Спортсмены победили в спринтерской гонке, вторыми стали Лев Романов и Владислав Веремеенко, третьими - Александр Денисьев и Владислав Антонов

СОЧИ, 21 февраля. /ТАСС/. Мужской экипаж саней-двоек в составе Андрея Богданова и Юрия Прохорова выиграл в среду спринтерскую гонку на чемпионате России в Сочи. Всего в активе спортсменов на этих соревнованиях три награды высшего достоинства.

Богданов и Прохоров выиграли спринт с результатом 32,818 секунды. Второе место заняли Лев Романов и Владислав Веремеенко (32,991), третье - Александр Денисьев и Владислав Антонов (33,004). Днем ранее Богданов и Прохоров первенствовали как в классическом турнире, так и в эстафете в составе команды Москвы вместе с Романом Репиловым и Елизаветой Менуховой.

В женском спринте в среду победила Дарья Олесик (32,004), серебряную награду завоевала Виктория Демченко (32,910), бронзовую - София Мазур (33,046). Днем ранее в классическом турнире Мазур была первой, Демченко - второй, Ксения Шамова - третьей.

Мужской спринт остался за двукратным чемпионом мира Семеном Павличенко (31,212), второе время показал Матвей Пересторонин (31,341), третье - победитель Спартакиады Александр Горбацевич (31,417). В классическом турнире Павличенко также не было равных, второе место занял Горбацевич, третье - Пересторонин.

В командной гонке второе место заняла сборная Пермского края, бронза досталась спортсменам Красноярского края.